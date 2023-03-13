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إلغاء عقد جافي مع برشلونة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف تقرير صحفي اسباني، اليوم الاثنين، أن محكمة كتالونيا قررت إلغاء تسجيل عقد بابلو جافي لاعب برشلونة مع الفريق الأول من الفئة الأولى.
وذكر تقرير قناة "ريليفو" أن "نادي برشلونة تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد، مما جعل المحكمة ترسل الى الليجا صباح اليوم الاثنين برفع التدابير الاحترازية التي تم تسجيل فيها جافي وإلغاؤه، وتقرر عودته لقائمة الناشئين والان سيعود لارتداء رقمه السابق 30 وليس 6".
وكانت الليجا قد "رفعت دعوى قضائية ضد تسجيل عقد جافي بسبب أن برشلونة تجاوز الحد الأقصى من قانون اللعب المالي النظيف و لايجوز له تسجيل لاعبين جدد".
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