https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450651-638146704657520280.jpg
كربلاء يقسو على الطلبة بثلاثية في الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
فاز نادي كربلاء على نظيره الطلبة بثلاثة أهداف مقابل واحد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الطلبة أولاً عبر اللاعب سامي هين في الدقيقة (45+2 - OG)، فيما جاء هدف التعادل لكربلاء عبر بابا موسى في الدقيقة 55.
وسجل زيدان عبد الجبار الهدفين الثاني والثالث لكربلاء في الدقيقتين (73) و (89) من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز رفع كربلاء رصيد الى النقطة 24 في المركز 13، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 في المركز الرابع.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا