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من الجزائر.. الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ودع نادي الزمالك المصري دوري ابطال افريقيا، الجمعة، بعدما خسر امام نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري ، في دور المجموعات (2-0) في "الديربي العربي".
ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الجزائري زكرياء دراوي، والمهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقتين (75، و79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب "Juillet 1962 5" بمدينة الشراقة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
ورفع نادي شباب رياضي بلوزداد رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، معززا موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D)، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة الترجي الرياضي التونسي، المتصدر برصيد 10 نقاط.
بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند 4 نقاط، وبقي في المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة، وودع رسميا البطولة رفقة نادي المريخ السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
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