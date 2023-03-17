من الجزائر.. الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الجزائري زكرياء دراوي، والمهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقتين (75، و79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب "Juillet 1962 5" بمدينة الشراقة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.ورفع نادي شباب رياضي بلوزداد رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، معززا موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D)، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة الترجي الرياضي التونسي، المتصدر برصيد 10 نقاط.بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند 4 نقاط، وبقي في المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة، وودع رسميا البطولة رفقة نادي المريخ السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.