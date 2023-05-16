ثلاثة اندية عراقية تحصل على الرخصة الاسيوية

وقال الاتحاد العراقي في بيان على موقعه الرسمي اطلعت السومرية نيوز عليه، انه "حصلت أندية (الزوراء ، القوة الجوية ، الكهرباء) على الرخصة الآسيوية للموسم 2023/ 2024".وأضاف: "هذه الرخصة تأتي تمهيداً للمشاركة في بطولات الاندية على مستوى القارة".