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ثلاثة اندية عراقية تحصل على الرخصة الاسيوية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
حصلت اندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء، اليوم الثلاثاء، على الرخصة الاسيوية لموسم 2023/2024 .
وقال الاتحاد العراقي في بيان على موقعه الرسمي اطلعت السومرية نيوز عليه، انه "حصلت أندية (الزوراء ، القوة الجوية ، الكهرباء) على الرخصة الآسيوية للموسم 2023/ 2024".
وأضاف: "هذه الرخصة تأتي تمهيداً للمشاركة في بطولات الاندية على مستوى القارة".
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