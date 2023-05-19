الزوراء يهزم أربيل في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الشعب الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز الزوراء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لاربيل وسجل اهداف النوارس كل من اللاعبين سعد عبد الأمير في الدقيقة 23 وحسن عبد الكريم جبار في الدقيقة 38 واختتم اهداف الزوراء اللاعب محمد أبو حشيش في الدقيقة 86 اما هدف أربيل الوحيد جاء عن طريق اللاعب ايمانويل اوكوي في الدقيقة 14 من المباراة.وبهذا الفوز اصبح نادي الزوراء بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة اما نادي أربيل فبات بالمركز التاسع برصيد 39 نقطة.