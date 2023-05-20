تشافي: فخور بلقب الليجا وأود البقاء ببرشلونة طيلة حياتي

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة اليوم أمام سوسيداد: "أما بخصوص التجديد فلن تكون هناك مشكلة، لكن ليست هناك أولوية لذلك الآن".وأضاف: "لدي عقد لمدة عام واحد، ولن أكون أبداً مشكلة لبرشلونة، رغم أنني أقرأ عكس ذلك (بالصحف)، أود البقاء هنا لبقية حياتي، لكن النتائج والأداء مهمين، الموسم الأول حصدنا ثماره ويمكننا القيام بأشياء أكبر".وتابع: "سعيد وفخور بلقب الليجا، نريد الاستمتاع بمباراة اليوم مع جماهيرنا، الناس بحاجة للاحتفال، نريد أن ننهي البطولة بأحاسيس جيدة، ولا يزال لدينا مهام إضافية مثل لقب الهداف، والفريق صاحب أقل عدد من الأهداف المستقبلة بجانب الشباك النظيفة".وعن مارتن زوبيميندي لاعب سوسيداد، علق تشافي: "أحب جميع اللاعبين في ذلك الفريق، المدرب إيمانول قام بعمل استثنائي مشابه لعملنا، بينما زوبيميندي هو لاعب محور غير عادي، يفهم اللعبة جيداً، يسيطر على الكرة، لكن نحن بحاجة للاعب خط وسط دفاعي".وحول الانتقالات، أوضح تشافي: "نحن نخطط لها، لكننا لم نتحدث مع اللاعبين بعد، نحن نتحرك في نفس الاتجاه، كل شيء تم تحديده بنسبة 99%، ولن نغير رأينا في المباريات الأربعة المتبقية".