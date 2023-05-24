رسمياً.. برشلونة يُنهي عقد نجمه

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه "توصل النادي مع جوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته".وأضاف "يود برشلونة أن يعرب عن امتنانه لجوردي ألبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارسا".وتابع البيان "برشلونة يتمنى التوفيق والنجاح لجوردي ألبا في المستقبل".وذكرت بعض التقارير أن ألبا ينوي توديع جماهير برشلونة، خلال مباراة مايوركا، الأحد المقبل بالكامب نو.وقضى جوردي ألبا 11 موسماً بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا.وتوج ألبا مع برشلونة بلقب الليجا 6 مرات، وكأس الملك 5 مرات، والسوبر الإسباني 4 مرات، ودوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.ويمتلك جوردي ألبا، مجموعة عروض من السعودية، وكذلك من الدوري الإيطالي.