الفريق سينتقل للعب مبارياته على إستاد "مونتجويك" حتى نوفمبر عام 2024.وكانت إدارة برشلونة أعلنت في وقت سابق الشروع في عملية تجديد ملعب "كامب نو" عقب نهاية الموسم الجاري.وسينتقل الفريق للعب مبارياته على إستاد "مونتجويك" حتى نوفمبر عام 2024.ونشر نادي برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي أشار من خلاله إلى "نيته تنظيم احتفالية عقب مباراة الفريق الأخيرة هذا الموسم أمام ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني".وسيكون هذا هو آخر لقاء لبرشلونة على "كامب نو" حتى موعد العودة في نوفمبر 2024.وقال برشلونة في بيانه أن" المقاعد والعشب وعدد من العناصر الأخرى التي في "كامب نو" ستكون معروضة للبيع، مع منح أعضاء أولوية الشراء بسعر مخفض قبل العرض على مستوى العالم".