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خبر سار من "الكاف" لاتحاد العاصمة الجزائري بعد حصد لقب كأس السوبر
رياضة
2023-09-18 | 10:52
المصدر:
وكالات
132 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن موافقته على زيادة بنسبة 130 بالمئة في الجوائز المالية لكأس السوبر وذلك عقب أيام قليلة من حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب المسابقة على حساب الأهلي.
وذكر "الكاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن "اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل على نصف مليون دولار بدلا من 200 ألف دولار".
وأضاف أن "الأهلي "وصيف البطل" سيحصل على 250 ألف دولار بدلا من 125 ألف دولار".
وأوضح "الكاف" في بيانه، أن "زيادة المكافآت في كأس السوبر تتماشى مع التزام رئيسه الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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