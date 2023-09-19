صورة تُثير الجدل في طهران.. آثار قدم كريستيانو للبيع!

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الخبر المتداول غير دقيق، إذ أن قيام شخص بنشر صورة تحتوي على أثر لقدم وعرضها للبيع مدعي بأنها تعود للاعب البرتغالي (كريستيانو رونالدو) صحيح، إلا أن الأمر كان عبارة عن مزحة حيث شارك العديد من الأشخاص عدة أشياء للبيع بطريقة ساخرة على أنها تخص رونالدو، فمنهم من قام بعرض كيس يحتوي على هواء على أنه يحتوي على أنفاس رونالدو، بينما قام شخص آخر بعرض صورة لشاحنة للبيع على أنها شاحنة نادي النصر السعودي، أيضًا قام آخر بعرض مغلف لصلصة طعام مستخدمة على أن رونالدو استعملها".كما وتم عرض العديد من الأشياء عبر موقع للبيع يدعى (ديوار)، ومنها: (بطيخة، كرسي، توقيع، منديل، خيط، نعلين، نظارات شمسية، AirPod) وغيرها من الأشياء وجميعها أغراض لا تعود للاعب انما تم عرضها بطريقة ساخرة.