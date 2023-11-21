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ناد إسباني يهنئ العراق بعد فوزه على فيتنام
Alsumaria Tv
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هنأ نادي قادش الإسباني، اليوم الثلاثاء، العراق بعد فوزه على منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال قادش في بيان، "ألف مبروك يا عراق.. نفتخر بأبن مدينتنا خيسوس كاساس".
وأضاف البيان: "هو العراق فقل للدائرات قفي.. شاخ الزمان جميعاً والعراق صبي".
وتغلب المنتخب الوطني العراقي، على نظيره الفيتنامي بهدف سجله اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.
وقادش هو نادي كرة قدم إسباني يقع مقره في قادش بأقليم الأندلس. تأسس في عام 1910 ، ينافس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ويلعب مباريات على أرضه في نويفو ميرانديلا الذي يتسع لـ 20724 متفرج.
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