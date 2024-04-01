أربع مواجهات في الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق اليوم

ويستضيف فريق نفط الوسط على ملعب النجف الدولي فريق نادي اربيل، بينما يحتضن ملعب الميناء ديربي البصرة بين فريق نفط البصرة وفريق الميناء.وتقام على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، مباراة النفط وضيفه فريق الكهرباء، بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق نادي الشرطة وضيفه الحدود.ويبحث فريق الشرطة عن الفوز في لقاء اليوم من أجل معادلة الكفة مع فريق القوة الجوية الذي تعرض لأول خسارة له منذ انطلاق دوري نجوم العراق يوم أمس أمام فريق نادي دهوك الذي قدم خدمة مجانية للشرطة بفوزه وخطف ثلاث نقاط من متصدر الدوري لحد الان، ليتجمد رصيد القوة الجوية بعد الخسارة الاولى له، عند النقطة 45 بينما يمتلك الشرطة حاليا 42 نقطة والذي يبحث عن نقاط لقائه الثلاث أمام الحدود اليوم.