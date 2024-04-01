رونالدو يدعم ملف استضافة السعودية لمونديال 2034

وفازت المملكة العربية السعودية رسميا بتنظيم كأس العالم 2034، في تشرين الثاني الماضي، إذ كانت المرشحة الوحيدة لاستضافة هذه النسخة من المونديال.

ونشر رونالدو فيديو ترويجي للحدث التاريخيّ، عبر حسابه بمنصة إكس، مساء اليوم الاثنين.

وعلق الدون: "فخور بدعم أحلام أُمة تأمل في جلب كأس العالم لكرة القدم إلى السعودية عام 2034".

وأطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الهوية الرسمية لملف ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034 في آذار الماضي، بشعار "معا ننمو"، كما دشن موقعا إلكترونيا رسميا للحدث.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يحرص على تقديم كل الدعم للسعودية في شتى المجالات، حيث ظهر في العديد من المقاطع الترويجية للأحداث التي نظمتها المملكة، وكان آخرها دعم ملف استضافة إكسبو 2030.