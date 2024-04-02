تغيير موعد خليجي 26 في الكويت

كان من المقرر، أن تقام البطولة في الفترة من 13 كانون أول المقبل، حتى 26 من الشهر نفسه.الكويت، كانت قد استضافت خليجي (23)، على عجل بعد تعثر إسناد النسخة ذاتها للعراق، وهو ما نجحت فيه بشكل ملحوظ، وكان محل إشادة المنتخبات والجماهير التي حضرت البطولة.وتولي الكويت خليجي 26 أهمية كبيرة، بداية من القيادة السياسية، ووزير الشباب داوود معرفي الذي كشف قبل فترة أن الكويت تعمل على الانتهاء من ملاحظات لجنة التنفتيش التي زارت ملاعب الكويت، إستادات جابر الدولي، ونادي النصر، ونادي الصليبيخات.