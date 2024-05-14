على رأسها الدون.. قائمة أفضل 5 لاعبين بتاريخ أبطال أوروبا تثير الجدل

ونشرت صفحة "score 90" قائمة مكونة من أفضل 30 لاعبا في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق البطولة بشكلها الحديث في التسعينيات.وجاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي حاليا، على رأس القائمة، كونه الهدافي التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفا.فضلا عن ذلك، فإن كريستيانو رونالدو أحد أكثر اللاعبين تتويجا باللقب، حيث فاز بدوري الأبطال 5 مرات، بواقع مرة مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد.وكما هو متوقع جاء غريمه الأرجنتيني الأزلي ليونيل ميسي في المركز الثاني، حيث يأتي خلف النجم البرتغالي في عدد الأهداف والألقاب، بواقع 129 هدفا و4 ألقاب مع ناديه الأسبق برشلونة.لكن المراكز الثلاث التي أكملت بهم منصة "score 90" قائمة الخمسة الأوائل، أثارت حالة من الجدل وسخط بعض الجماهير، في الوقت الذي لم تشر فيه إلى الأسس التي اعتمدت عليها في هذا التصنيف.ووضعت "score 90" لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المركز الثالث، يليه زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، في المركز الرابع ثم أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق في المركز الخامس.وتجاهلت المنصة بذلك العديد من الأساطير الذين سطروا تاريخا كبيرا في دوري الأبطال، بينهم روبرت ليفاندوفسكي الذي يعتبر ثالث أفضل هداف في تاريخ المسابقة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.كذلك لم يتواجد في القائمة الأسطورة الهولندية كلارنس سيدورف، الذي يتمتع برقم قياسي فريد في البطولة، كونه اللاعب الوحيد الذي فاز باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة (أياكس وريال مدريد وميلان) وحصده 4 مرات.ورغم وجود إنييستا ضمن قائمة الخمسة الأوائل، لكن غاب شريكه التاريخي تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة حاليا، الذي سجل وصنع أهدافا أكثر من مواطنه الإسباني، كما فاز بنفس عدد الألقاب (4 مرات).إلى جانب تشافي وإنييستا، فإن هناك نجم إسباني آخر ترك بصمة واضحة في دوري أبطال أوروبا، وهو سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي لم يكتف بدوره على الصعيد الدفاعي، بل سجل العديد من الأهداف، والتي أسهمت بعضها في تتويج فريقه باللقب.الإسباني الرابع الذي كان من الممكن أن يحجز مكانا لنفسه أيضا بين قائمة الأفضل هو راؤول غونزاليس، الذي كان الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 71 هدفا لعدة سنوات قبل أن يتراجع مؤخرا إلى المرتبة الخامسة بالقائمة التاريخية.