قبل منافسات الأولمبياد.. الأولمبي العراقي يخوض مباراتين تجريبيتين في فرنسا

وعلى مدار الأيام الماضية، ناقش الطاقم التدريبي خلال اجتماع فني مشترك عبر الدائرة الإلكترونيّة جمع كل من مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل مع مساعديه الإسبانيين بابلو غراندز ومدرب حراس المرمى دافيد ڤايا ميّان المتواجدان في مدينة قادش الإسبانية، إلى جانب المدير الإداريّ للمنتخب جبار هاشم، لوضع منهاج التحضير الأمثل لإعداد المنتخب لدورة الألعاب المقبلة في باريس ومناقشة العديد من الخيارات والمقترحات الأخرى.واتفق المجتمعون على إقامة مباراتين تجريبيتين للمنتخب خلال معسكره المقبل الذي سيقام في مدينة بوردو الفرنسية ويبدأ في العاشر من الشهر المقبل، إذ سيتم الإعلان عن تفاصيل المقابلتين في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الموافقات الإدارية والمالية مع الجهة المنظمة، كذلك حرص الطاقم الفني على مراعاة الدقة في اختيار نوعية اللقائين الوديين ومدى تقاربهما مع أسلوبي لعب المنتخبين الأرجنتيني والأوكراني، لرفع الحالة الفنيّة الجيدة قبل بد النهائيات الأولمبية، إلى جانب ذلك شددوا أيضاً على أهمية تفريغ اللاعبين سريعاً من أنديتهم المحلية والأجنبية والتأهب فعلياً منذ وقت مبكر قبل المشاركة المقبلة في الأولمبياد.وكذلك تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة التركيز ومراقبة اللاعبين المرشحين للعب في صفوف منتخبنا الأولمبي وتمثيله في المشاركة المقبلة، فضلاً عن اللاعبين الثلاثة الذين سيتم ضمهم للتشكيلة ممن يسمح لهم باللعب مع المنتخب الأولمبيّ فوق سن 23 عاماً.وكان من المقرر أن يخوض العراق مواجهتين تحضيريتين أمام باراغواي ونيوزيلندا لكن هذا الأمر لم يتم بسبب تضارب أجندة المنتخبين مع تحضيرات الأولمبي العراقي بالإضافة إلى التزاماتهم مع منتخبات أخرى.