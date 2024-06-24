خوسيلو يفضل الدوري السعودي على ريال مدريد

ولعب خوسيلو، الموسم المنصرم، مع ريال مدريد على سبيل الإعارة من إسبانيول، بالإضافة إلى أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو.ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، "ينوي ريال مدريد تفعيل شرط الشراء في عقد خوسيلو، لكن الأخير قرر عدم الاستمرار مع الميرنجي".وأشارت إلى أن "خوسيلو يريد خوض تجربة جديدة، بسبب صعوبة المنافسة في ريال مدريد مع وصول كيليان مبابي وإندريك خلال الموسم المقبل".وأوضحت أن "خوسيلو أقرب إلى الدوري السعودي للمحترفين، وسيتم الإعلان عن فريقه الجديد خلال الساعات المقبلة".وذكرت أن "خوسيلو سيكون ثاني لاعب في ريال مدريد، يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، على الاستمرار مع الميرنجي، بعد القائد ناتشو".