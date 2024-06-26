بعشرة لاعبين.. الزوراء يهزم الحدود في دوري النجوم

تمكن نادي الزوراء، اليوم الأربعاء، من التغلب على نادي الحدود بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 35 من دوري نجوم العراق.





وشهدت المباراة طرد لاعب الزوراء ميثم جبار ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.



وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 72 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 45 بالمركز التاسع.



وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بفوز النوارس بهدفين من تسجيل اللاعبين عباس محسن في الدقيقة 52 واللاعب محمد رضا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وشهدت المباراة طرد لاعب الزوراء ميثم جبار ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 72 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 45 بالمركز التاسع.