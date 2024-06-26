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تشكيلة البرتغال لمواجهة جورجيا في يورو 2024
Alsumaria Tv
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أعلن مدرب منتخب البرتغال روبيرتو مارتينيز، تشكيلة فريقه لمواجهة جورجيا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس أوروبا 2024.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة بغداد.
وتدخل البرتغال مباراة جورجيا بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمى: ديوغو كوستا.
خط الدفاع: أنطونيو سيلفا- إيناسيو- دانيلو بيريرا- ديوغو دالوت.
وسط الميدان: بالينيا- جواو نيفيز - نيتو
خط الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو.
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