رسالة تحذيرية الى كاساس بشأن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وأوقعت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة)، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وقال داود، إن المنتخب العراقي حظي بمجموعة جيدة في قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، ولم يسبق أن توفرت له مثل هذه المجموعة المتوازنة في تاريخ مشاركاته في التصفيات، حتى إن البعض في قاعة سحب القرعة حسدوا المنتخب العراقي على هذه المجموعة، كونها تضم منتخبات لم تتأهل إلى كأس العالم باستثناء المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الكويتي سابقًا".وأضاف قائلاً: "فرصة العراق في بلوغ كأس العالم كبيرة جدًّا، لكن في ذات الوقت يجب عدم الاستهانة بأي منتخب، ويتوجب على أسود الرافدين اللعب بواقعية، لأن مستويات الفرق في التصفيات ستكون مغايرة ويتوجب على كاساس الحذر من هذا الفخ، وأن يعتبر كل منافس يلاعبه وكأنه منتخب أستراليا أو اليابان أو غيرها من منتخبات الصف الأول في القارة الصفراء، لضمان العبور بأمان إلى كأس العالم".وأكمل داود: "على كاساس اللعب بتشكيل ثابت، واستخدام كل ما هو موجود ومتاح له من لاعبين، المدرب الإسباني بإمكانه استثمار الوقت بشكل جيد جدًا، من خلال البدء بالمعسكر التحضيري مبكرًا جدًّا، وخوض مجموعة مباريات ودية تجريبية للوقوف على مستويات اللاعبين وتقوية كل نقاط الضعف التي عانى منها في التصفيات المزدوجة، وعلى وجه الخصوص الجانب الدفاعي".وتابع: "القرعة أنصفت العراق أخيرًا، ومنحته فرصة جديدة للتأهل إلى المونديال بعيد غياب استمر 38 عامًا عن كأس العالم، حين تأهل العراق لنسخة المكسيك 1986، المنتخب العراقي بحاجة إلى دعم كبير إعلاميًّا وحكوميًّا، سابقًا كان الشارع العراقي يقول إن مجموعة أدفوكات لن تتكرر ولكن حقيقة هذه المجموعة لن تتكرر مستقبلاً"، بحسب winwin.