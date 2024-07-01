رسالة تحذيرية لكاساس وشنيشل بشأن أيمن حسين.. ما القصة؟

ويستعد أيمن حسين للمشاركة مع المنتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، إذ سيكون أحد اللاعبين فوق السن القانونية (23 عامًا) في منافسات كرة القدم.وقال سعدون: "أيمن حسين من اللاعبين المهمين الذين يُعول عليهم وهو النجم الأول في المنتخب العراقي الأول والمنتخب الأولمبي، لذلك يجب أن يكون مستعدًا وبأفضل مستوياته لأنه سيخوض الكثير من المباريات وسيكون هو اللاعب الحاسم فيها وربما سيكون هو فقط صاحب الفضل في الانتصارات".وأكمل قائلًا: "أود أن أقول لأيمن حسين إنه لاعب يمتلك قيمة عالية محليًا ودوليًا، الكرات التي وصلت إليك والفرص التي أتيحت لك مع القوة الجوية لن تتكرر في أولمبياد باريس، في آخر مباريات الفريق أضاع أيمن حسين 3 فرص حقيقية للتسجيل وأمام المرمى، لا أقصد التقليل من قيمته أو الانتقاد لكننا نتحدث من أجل المصلحة العامة".واستطرد بالقول: "المنتخب العراقي الأولمبي سيواجه منتخبات كبيرة ومن ثلاث مدارس كروية في أولمبياد باريس، العراق اليوم بحاجة لأيمن حسين الهداف الجاهز وليس لأيمن الذي يضيع أسهل الفرص، أعلم الظروف المحيطة باللاعب من ضغط مباريات واللعب بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، لكن يجب التنبيه من الآن لكي لا يستمر على هذا الأداء".وسيلعب المنتخب العراقي الأولمبي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. ومن المؤمل أن يخوض المنتخب العراقي الأولمبي، مباراتين وديتين قبل انطلاق التصفيات للفترة من 10 ولغاية 17 يوليو/ تموز المقبل، إذ سيواجه فريق بو الفرنسي والمنتخب الأولمبي المصري.