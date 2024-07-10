نجم المانشافت يعتزل اللعب الدولي

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "مولر اتخذ قراره بالاعتزال الدولي، وأن تكون مباراة إسبانيا التي تحمل الرقم 131 له، هي نهاية مسيرته بقميص منتخب ألمانيا".وعقب اللقاء، ألمح مولر، إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي في الفترة المقبلة.وقال مولر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "توجد إمكانية كبيرة أن تكون هذه المباراة الأخيرة لي مع ألمانيا".وشارك مولر في 131 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 45 هدفا، وساهم في تحقيق بطولة كأس العالم 2014، وحصل على جائزة هداف كأس العالم 2010 بعدما سجل 5 أهداف.وشارك مولر في 4 نسخ من بطولة كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.وانتهى مشوار ألمانيا، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إسبانيا، بهدفين لهدف.