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الشرطة الاتحادية توضح بشأن حريق ببغداد: اندلع خارج القيادة
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نجم القيثارة الخضراء وقائدها يعلن اعتزاله كرة القدم
رياضة
2024-07-14 | 08:50
المصدر:
السومرية نيوز
2,929 مشاهدة
أعلن نادي الشرطة، اليوم الاحد، عن قرار قائد فريقه السابق، وليد سالم، الاعتزال في مباراة ختام النسخة الجارية من دوري نجوم العراق، ضد الزوراء، مساء اليوم.
وسيتوج الشرطة بطلا لدوري 2023- 2024، الليلة، عقب المباراة.
وأوضح نادي الشرطة، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن "هذا يأتي بعدما حصل اللاعب على موافقة اتحاد الكرة، "تاركا خلفه إرثا رياضيا خالدا استمر لسنوات مثل من خلاله المنتخبات الوطنية والأندية العراقية".
ونشر اللاعب من جانبه تصميما له بالبطولات التي حصدها مع فريق الشرطة، الذي رحل عنه الموسم الماضي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب اللاعب: "جمهور الشرطة العظيم، إخواني وأحبائي وأصدقائي (إدارة ومدربين ولاعبين و إداريين) السلام عليكم .. 5 ألقاب دوري وكأسا سوبر وسنين طويلة وأيام عديدة قضيتها معكم بأفراحها ومسراتها وصعوباتها، لم أشعر يوما بخشية أو ريبة لأنكم معنا وكنتم نعم الإخوة ونعم السند، معكم عبرنا و تحدينا الصعاب وتغلبنا عليها بروح الفريق الواحد والنفس الواحد والقلب الواحد والهدف الواحد الذي نضعه أمام أعيننا دوما وهو (خدمة الكيان الأخضر)".
وأتم وليد سالم تدوينته بقوله: "اليوم ينتهي مشواري الكروي وما أروعه عندما أختمه مع معشوقتي القيثارة، ومعكم، ولا أملك في هذه اللحظات التي هي الأصعب على قلبي، إلا أن أقول لكم كنتم و لاتزالون في حدقات العين ونبض القلب، معتذرا منكم إن كان هناك أي تقصير قد حصل مني، متمنيا للأمة الشرطاوية أن تبقى سيدة الأمجاد الكروية العراقية، شكرا لكل من ساندني في المنتخبات الوطنية والأندية وإداراتها وأجهزتها التدريبية والإدارية".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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