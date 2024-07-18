بيدري يرشح لامين يامال لجائزة كبرى

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سئل بيدري من أحد المشجعين عبر الإنترنت، عن إمكانية توقيع ويليامز مع البارسا، ليرد قائلا: "ليس لدي إجابة على هذا السؤال".وأضاف: "ما هو واضح، أنه (ويليامز) سيكون توقيعا رائعا لبرشلونة.. في اليورو رأينا ما هو قادر على فعله".وعن مرشحه للفوز بجائزة "الفتى الذهبي"، التي توج بها من قبل، قال بيدري: "لامين يامال بنسبة 100%".وأشار إلى أنه بعد الفوز بلقبي الدوري الإسباني واليورو، بات يرغب في التتويج بكأس العالم.وتوقع أحد متابعي بيدري فوز ريال مدريد بلقب الليجا، في الموسم المقبل، ليرد نجم إسبانيا: "سنرى".وساهم بيدري مع نيكو ويليامز في قيادة "لاروخا" للقب يورو 2024، لكن الأول ودع البطولة مبكرا، بعد تعرضه للإصابة أمام ألمانيا في ربع النهائي (2-1).