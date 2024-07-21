بيرسبوليس الإيراني يقدم عرضًا رسميًا للظفر بخدمات مدافع العراق "أحمد يحيى"

وقدم نادي بيرسبوليس الإيراني عرضًا رسميًا للظفر بخدمات مدافع العراق أحمد يحيى، إذ تابعت اللجان الفنية للنادي اللاعب في كأس آسيا الأخيرة في قطر وأبدت إعجابها بالمستويات التي قدمها وعلى وجه التحديد في مباراة اليابان، لأنه كان أحد نجوم المباراة.واستهدف بيرسبوليس التعاقد مع نجم أسود الرافدين وعدد آخر من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر من أجل تعويض اللاعب القطري عبد الكريم حسن الذي قرر مغادرة الفريق، لذلك وجد الفريق الإيراني نفسه ملزمًا بالبحث عن لاعب آخر.واتجه النادي الإيراني لتقديم عرض للاعب أحمد يحيى بعد فشل مفاوضاته مع المغربي يحيى عطية الله، وهناك عدة لاعبين آخرين يتفاوض معهم النادي بالمركز نفسه تحسبًا لفشل الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب لإتمام عملية الانتقال في الفترة القصيرة المقبلة، بحسب winwin.كما ان قيمة عرض بيرسبوليس للاعب أحمد يحيى، تتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف دولار، لكن الأمور المادية بين اللاعب والنادي ليست عائقًا وإنما تبقى مسألة قناعة اللاعب باللعب في إيران أو التجديد مع فريق الشرطة العراقي لموسم آخر، إذ لم يتخذ يحيى أي قرار في هذا الصدد حتى اللحظة.ومثل أحمد يحيى منتخب العراق الأول في مباراتين فقط، وسبق له أن مثل أندية الميناء ومصافي الجنوب في مشواره الاحترافي بالدوري العراقي.ووجهت الأندية الإيرانية، أنظارها إلى اللاعبين العراقيين لتعزيز صفوف فرقها قبل انطلاق الموسم الجديد، وكان آخر تلك الصفقات، انتقال اللاعب مهند علي "ميمي" لصفوف فريق تراكتور سازي، ليكون ثاني لاعب في الدوري الإيراني الممتاز الموسم المقبل إلى جانب منتظر محمد "كنوش".