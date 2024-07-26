تعرف على موعد والقنوات الناقلة لحفل أولمبياد باريس 2024

السومرية نيوز – رياضة

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الصيفية 2024.

وتقام الأولمبياد في باريس من جديد، بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها باريس دورة الألعاب الصيفية، حيث أقيمت من قبل في عام 1924.

وستشهد الأولمبياد التنافس في 329 مسابقة بـ 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، بينما هناك 4 رياضات مضافة)، بمشاركة 10500 رياضي يتنافسون على 306 ميداليات، خلال الفترة من 26 تموز الجاري، على أن تنتهي الأحد 11 آب المقبل.

وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.

وتنطلق فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويستمر الحفل لنحو 4 ساعات.

وسيبدأ الحفل بموكب للقوارب يحمل الرياضيين على طول نهر السين، وستقام عروض فنية على ضفاف النهر في مواقع مختلفة.

ويتألف العرض من 12 قسما مختلفا، يتضمن حوالي 3 آلاف فنان من راقصين ومغنيين يتمركزون على ضفتي النهر والجسور والمعالم السياحية، كما أن ثلثا الحفل وقت حفل الافتتاح سيكون في عز النهار وستكون هناك عروض جوية في العاصمة الفرنسية.

وسيستغرق الحفل 3 ساعات و45 دقيقة، وسيتم استعراض الوفود على متن 85 قاربا على نهار السين وسط ألفي راقص يقدمون عروضا فنية، ومع حضور جماهيري يصل إلى 300 ألف متفرج.

القنوات الناقلة:

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق منافسات أولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة غير المشفرة beIN Sports HD.

القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024:

beIN SPORTS 1



beIN SPORTS 2



beIN SPORTS 3



beIN SPORTS 4



beIN SPORTS 5



beIN SPORTS 6



beIN SPORTS 7



beIN SPORTS 8



beIN SPORTS 9



beIN SPORTS XTRA1

beIN SPORTS XTRA2

beIN SPORTS XTRA3



وتعتبر الألعاب الأولمبية من أهم الأحداث الرياضية الدولية، حيث تقام كل 4 سنوات وتجذب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وأقيمت النسخة الأخيرة من هذه الألعاب في عام 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يذكر أن الرياضيين الروس سيغيبون عن موكب استعراض الوفود المشاركة خلال حفل الافتتاح بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية التي أعادت السبب كون الروس سيشاركون تحت وضع محايد.