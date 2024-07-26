برشلونة يعاني قبيل جولة الأبطال

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الفريق سيستمر في الولايات المتحدة لمدة 11 يوما، على أن يخوض 3 مباريات ضد مانشستر سيتي، ريال مدريد وميلان.وأضافت أن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، سيصطحب معه 30 أو 31 لاعبا، بينما سيغيب عن الجولة حوالي 10 لاعبين.ولفتت إلى أن البلوجرانا يعاني من 5 إصابات حاليا: دي يونج، وبيدري، وأراوخو، وجافي، وبالدي، بالإضافة إلى اللاعبين الثلاثة الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية (كوبارسي، وإيريك جارسيا، وفيرمين لوبيز).وإلى جانب هؤلاء، سيعيب لامين يامال وفيران توريس، نظرا لعودتهما المتأخرة بسبب التزاماتهم الدولية، حيث يحظيان بأسبوع آخر من الإجازة.وختمت الصحيفة أن الثنائي إلكاي جوندوجان وكوندي سينضمان مباشرة للجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.