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انجاز أوراق لاعب أوريبرو السويدي لتمثيل أسود الرافدين
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد عُضو المكتبِ التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرة القدم، عُضو دائرة المنتخبات غانم عريبي، اليوم الاثنين، اليوم الاثنين، ان الأوراقُ الرسميّة كافة للاعبِ خط وسط نادي أوريبرو السويدي لوكاس شليمون أُنجِزَت.
وقال عريبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنةَ اللاعبين المُحترفين بذلت جهوداً استثنائيةً لإنجازِ الوثائق المطلوبة للاعبِ صاحب الـ (21) ربيعاً ".
وأضاف، ان "الخطوةَ الأخيرة التي تفصلُ اللاعبَ عن تَمثيلِ المنتخبِ الوطنيّ تتعلقُ بنقلِ أوراقه من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ، كون اللاعب قد مثّلَ منتخباتَ الفئات السنيّة في السويد، حيث بدأ قسمُ العلاقات بالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين بالخطواتِ الفعليّة لنقلِ ملفِ اللاعب كي يكون متاحاً بشكلٍ رسميّ للدفاعِ عن ألوانِ أسود الرافدين".
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