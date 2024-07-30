Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسمياً.. النني يعود للملاعب العربية من بوابة الإمارات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مصر تهزم إسبانيا وتتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس

رياضة

2024-07-30 | 11:02
مصر تهزم إسبانيا وتتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس
1,212 مشاهدة

حقق المنتخب الأولمبي المصري، اليوم الثلاثاء، فوزا على نظيره الاسباني بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات المباراة وسط أفضلية نسبية للفريق الأوروبي في النصف ساعة الأولى قبل أن يظهر رفاق المدير الفني البرازيلي ميكالي حيلة خططية ناجحة بالتحولات الهجومية السريعة.

وجاءت ثنائية الفراعنة عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقتين 41 و62، الأول من تصويبة راتعة بعد تمريرة أحمد سيد زيزو والثاني مستغلًا خطأ مدافع إسبانيا فيما سجل صامويل إيمورديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإسباني صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
700 ألف دينار
700 ألف دينار
مليون دينار
مليون دينار
2 مليون دينار
2 مليون دينار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الأشجار تُقطع بالجملة.. الإعمار يُهدد البيئة
Play
الأشجار تُقطع بالجملة.. الإعمار يُهدد البيئة
08:07 | 2024-07-30
بخطة ستشمل تحريك 72 خطاً.. تدشين الخط الـ 34 للباص الاحمر في بغداد
Play
بخطة ستشمل تحريك 72 خطاً.. تدشين الخط الـ 34 للباص الاحمر في بغداد
07:30 | 2024-07-30
بعد آلاف الوفيات في العراق.. دعوات لتشديد العقوبات المرورية
Play
بعد آلاف الوفيات في العراق.. دعوات لتشديد العقوبات المرورية
06:50 | 2024-07-30
قانون النفط والغاز: رهينة الخلافات السياسية
Play
قانون النفط والغاز: رهينة الخلافات السياسية
06:46 | 2024-07-30
المشهد السياسي المضطرب: هل يدفع المواطن الثمن؟
Play
المشهد السياسي المضطرب: هل يدفع المواطن الثمن؟
04:15 | 2024-07-30
مستقبل قانون الأحوال الشخصية: جدل مستمر وتوقعات بالتعديل
Play
مستقبل قانون الأحوال الشخصية: جدل مستمر وتوقعات بالتعديل
03:00 | 2024-07-30
المرور.. لوحات دليفري الى المنازل
Play
المرور.. لوحات دليفري الى المنازل
02:45 | 2024-07-30
تفاصيل جديدة عن ملف انسحاب قوات التحالف‎
Play
تفاصيل جديدة عن ملف انسحاب قوات التحالف‎
15:10 | 2024-07-29
أزمة في وزارة الزراعة: قطع المخصصات المالية للموظفين
Play
أزمة في وزارة الزراعة: قطع المخصصات المالية للموظفين
05:20 | 2024-07-29
بغداد تنتفض: احتجاجات واسعة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية
Play
بغداد تنتفض: احتجاجات واسعة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية
03:15 | 2024-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.