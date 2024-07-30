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مصر تهزم إسبانيا وتتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس
Alsumaria Tv
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حقق المنتخب الأولمبي المصري، اليوم الثلاثاء، فوزا على نظيره الاسباني بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات المباراة وسط أفضلية نسبية للفريق الأوروبي في النصف ساعة الأولى قبل أن يظهر رفاق المدير الفني البرازيلي ميكالي حيلة خططية ناجحة بالتحولات الهجومية السريعة.
وجاءت ثنائية الفراعنة عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقتين 41 و62، الأول من تصويبة راتعة بعد تمريرة أحمد سيد زيزو والثاني مستغلًا خطأ مدافع إسبانيا فيما سجل صامويل إيمورديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.
وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإسباني صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط.
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