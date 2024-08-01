16 لاعبًا من الأولمبي.. كاساس يستقر على قائمة العراق الأولية للتصفيات المونديالية

وانتهت رحلة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر أمام المغرب بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لينتهي به المطاف في ذيل المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.استقر مدرب المنتخب العراقي على قائمته لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، إذ من المقرر أن يرسلها الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس تمهيدًا للعب أولى المباريات في التصفيات في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أمام المنتخب العماني.وضمت قائمة خيسوس كاساس من المنتخب الأولمبي العراقي الذي شارك في الأولمبياد، كلًا من: نهاد محمد، منتظر محمد (كنوش)، إبراهيم بايش، كرار محمد، مصطفى سعدون، زيد تحسين، أيمن حسين، علي جاسم، حسين عامر، حسين علي، كميل الركابي، حسين حسن، أحمد مكنزي، يوسف أمين، بلند حسن، سعد ناطق، بحسب winwin.وكان المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، قد قال في تصريحات سابقة: "إجراءات التحضير الإدارية لمباراة الكويت قد اكتملت وذلك بعد الذهاب إلى دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية ولمدة ثلاثة أيام، تمّ من خلالها الاطلاع على أماكن الإقامة الخاصة بوفد المنتخب العراقي وملاعب التدريب وملعب المباراة (جابر بن حمد) الذي سيستضيف مواجهةَ العراق والكويت في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل".ويشارك المنتخب العراقي، في المجموعة الثانية بتصفيات مونديال 2026 (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة) إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.