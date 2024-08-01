ماذا قال رونالدو عن ملف ترشيح السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

ونشر رونالدو عبر صفحته على موقع "إكس" مقطع فيديو من الصفحة الرسمية لعرض السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، وعلق عليه قائلا: "العرض السعودي 2034، تدعو السعودية العالم للانضمام إلينا في رحلتنا نحو التحول الملحوظ باعتبارنا موطناً للرياضة العالمية"، مع وضع علم المملكة وعبارة "ننمو معا".

The @saudi2034bid invites the world to join us on our journey of remarkable transformation as the home of global sport 🇸🇦⚽️#Saudi2034bid#GrowingTogether https://t.co/nAtQIiXsUG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2024

وأوضحت صفحة كأس العالم 2034 الرسمية عبر موقع "إكس" في الفيديو الذي قام رونالدو بمشاركته أن "إجمالي المسافات بين المدن الـ5 المستضيفة لكأس العالم لن تزيد عن 8 ساعات، بمسافة لا تزيد ساعتين من بلد إلى آخر".وفي ذات الإطار استعرض الفيديو العديد من المعالم التاريخية السعودية التي سيتم عرضها للعالم في المونديال الثالث في تاريخ البلدان العربية بعد قطر 2022 والمغرب 2030.واستعرض الفيديو الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2034 والتي أعلنت عنها المملكة يوم أمس الأربعاء، وهو الملف الوحيد المرشح لاستضافة مونديال 2034.وأعلنت السعودية يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل ملف ترشيحها لاستضافتها مونديال 2034، على 15 ملعبا مختلفا، بين مدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.