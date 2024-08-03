أولمبياد باريس.. العداء العراقي طه حسين يخوض منافسات سباق 100م اليوم

اللجنة الأولمبية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العداء تمكن من الحصول على بطاقة الوايت كارد (البطاقة المجانية) والمقدمة من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس وبالاتفاق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى".وأضافت أنه "تم اختيار المشاركة في إحدى الفعاليات الثلاث التي منحتها اللجنة المنظمة، وهي سباق 100م أو 800م أو سباق الماراثون، وقد وقع الاختيار على سباق الـ 100م باعتبار أن العداء طه حسين صاحب أفضل إنجاز لهذه الفعالية في السنوات الثلاث المنصرمة، ويمتلك رقماً قياسياً قدره (10,31) ثانية حققه في بطولة العراق الأخيرة، كما يمتلك أرقاماً أخرى في هذه المسابقة (10,12) و (10,15) و (10,18)، وهي أرقام تنافسية في هذه الفعالية".يشار الى أن اللجنة الأولمبية وفرت للاعب معسكرين تدريبيين الأول في مدينة أنطاليا التركية ضمن منتجع بورتبلو الخاص بإعداد رياضيي ألعاب القوى والثاني في البصرة قبل السفر الى باريس، وأكد اللاعب أنه على أتم الجاهزية فنياً وبدنياً لخوض السباق.