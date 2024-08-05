قبيل مواجه فرنسا في الاولمبياد.. تغيير اضطراري في تشكيلة الفراعنة

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة منتخب مصر، تغييرا اضطراريا بمشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، بدلا من أحمد عيد المصاب، بينما يعود كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة أحمد نبيل كوكا إلى خط الوسط.كما تأكدت جاهزية أحمد سيد زيزو، بعد خروجه مصابا في لقاء باراغواي بدور الثمانية.ويتوقع أن يدخل منتخب مصر في مواجهة فرنسا بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: حمزة علاء.الدفاع: محمد شحاتة – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس.لوسط: محمد النني – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل.