صحف عالمية تتحدث.. كيف يواصل الهلال السعودي جعل حياة رونالدو "مريرة"؟

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم النصر عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي الشوط الثاني انتفض الفريق الهلالي وأحرز 4 أهداف عن طريق الصربي سيرغي سافيتش، ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، الذي هز الشباك مرتين، فيما تكفل بإحراز رابع الأهداف اللاعب البرازيلي مالكوم.وبهذا، وصل الهلال السعودي إلى لقبه الخامس في مسابقة كأس السوبر، مُعززًا رقمه القياسي، ويأتي من بعده النصر بلقبين، فيما تُوجت أندية الاتحاد، والشباب، والأهلي، والفتح، باللقب مرة واحدة فقط لكل منها.أبرز ما كتبته المواقع العالمية عن الديربي الرسمي الأول بين الكبيرين ضمن منافسات الموسم الرياضي السعودي الجديد 2024-25:وتحت عنوان "الهلال السعودي يواصل جعل حياة كريستيانو مريرة ويتوج بطلاً للسوبر"، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يوجد فريق في العالم جعل حياة رونالدو مريرة إلى هذا الحد طوال مسيرته مثل الهلال".وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار: "بعد تسجيله في نهاية الشوط الأول ورؤية لقبه الأول مع النصر أقرب من أي وقت مضى، سيطر رجال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على الشوط الثاني، وحققوا الانتصار (1-4)".من جانبه، كتب موقع "tuttomercatoweb" الإيطالي: "رونالدو يخرج خالي الوفاض من جديد أمام الهلال، رغم الهدف المأمول قبل العودة إلى غرف تبديل الملابس. بعد الاستراحة، تغلب فريق جيسوس على محاربي نجد وأمطروا شباكهم بـ4 أهداف".بدورها، ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الهلال بدأ موسمه الحالي بأفضل ما يكون كما أنهى موسمه الماضي، عندما تفوق على النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح (5-4)، إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.وأكدت الصحيفة أن الشوط الثاني كان كارثيًا بمعنى الكلمة للنصر، ولم يستطع فريق المدرب البرتغالي لويس كاسترو الصمود أمام القوة الهجومية للفريق الأزرق.ونختتم هذا التقرير، بما جاء في شبكة "espn" الرياضية، حيث انتقدت أداء الحارس البرازيلي بينتو، وأشارت إلى أنه تسبب في الهزيمة الثقيلة، بعد خطئه الفادح الذي استغله مالكوم وسجل الهدف الرابع.تجدر الإشارة إلى أن الهلال كان أيضًا الفريق الفائز بلقب النسخة الأخيرة من بطولة السوبر، إثر الفوز في المباراة النهائية على الاتحاد بنتيجة (4-1)، في أبريل/ نيسان الماضي، في لقاء احتضنه ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.