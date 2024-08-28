الكشف عن مفاجأة في تعاقد روما مع السعودي سعود عبد الحميد

وأشار التقرير إلى أن البعض قال إن وصول عبد الحميد إلى "الجيالوروسي" مُرتبط ببيع باولو ديبالا إلى القادسية السعودي، لكن اللاعب الأرجنتيني قرر البقاء في نادي العاصمة، ومع ذلك أتم روما عملية التعاقد مع لاعب الهلال.وفقًا لما ورد، دفع روما 2.5 مليون يورو لضم سعود عبد الحميد من الهلال، مع احتمال إضافة 500 ألف يورو كمتغيرات وحوافز، مما يعني أن الصفقة قد تصل إلى 3 ملايين كحد أقصى في المجموع.موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن هناك ارتباطًا وثيقًا ما بين صفقة انتقال اللاعب، وعقد شراكة "موسم الرياض" مع روما لمدة عامين، والذي تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.جاء في التقرير: "الاتفاقية مع موسم الرياض جمع روما بموجبها حوالي 25 مليون يورو في عامين، ذهب جزء منها لشراء عبد الحميد. كذلك يرتبط وصول اللاعب إلى إيطاليا بمشروع أوسع يرغب الاتحاد السعودي من خلاله في جلب لاعبي كرة القدم الأكثر موهبة في البلاد للعب على مستويات عالية في أوروبا".ويُعتبر "موسم الرياض" أحد برامج هيئة الترفيه السعودية، ويهدف إلى رعاية الأحداث الرياضية والترفيهية التي تُقام منذ عام 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار من كل عام.وتم توقيع الاتفاقية ما بين هيئة الترفيه السعودية ونادي روما، ويظهر بموجبها شعار "موسم الرياض" على صدر قمصان النادي الإيطالي للرجال والسيدات والشباب.كان روما قد أعلن تعاقده لمدة 3 أعوام مع عبد الحميد، الثلاثاء 27 أغسطس/ آب، وقدّم نادي العاصمة الإيطالية لاعبه الجديد لوسائل الإعلام، على أن يرتدي القميص رقم (12) مع فريقه الجديد.ويبلغ سعود من العمر 25 عامًا، وقد أسهم في تتويج فريقه الهلال بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.وتعاقد الهلال مع اللاعب عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي عام 2022، وتُوج عبد الحميد بـ6 ألقاب بقميص "أزرق العاصمة،" هي الدوري السعودي مرتين، كأس السوبر السعودي مرتين، وكأس الملك مرتين، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022.ويملك اللاعب في رصيده 33 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، أحرز خلالها هدفًا وصنع 3 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 4 ملايين يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وهي أعلى قيمة سوقية يصل إليها عبد الحميد في مسيرته الكروية.