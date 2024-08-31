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موعد عودة ميسي للمباريات مع إنتر ميامي

رياضة

2024-08-31 | 03:05
موعد عودة ميسي للمباريات مع إنتر ميامي
306 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريبات الجماعية في فريقه إنتر ميامي الأمريكي لأول مرة منذ مطلع يونيو/ حزيران، حيث تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا للمشاركة، وفي التقرير التالي نرصد موعد عودة ميسي للمباريات الرسمية.

ميسي (37 عامًا) أصيب بالتواء على مستوى الكاحل الأيمن في نهائي كأس كوبا أمريكا 2024 أمام كولومبيا، وخرج في الدقيقة (66) لصالح زميله نيكولاس غونزاليس، حيث أكملت الأرجنتين طريقها وحصدت اللقب للمرة الثانية تواليًا.

يغيب ميسي عن مباريات إنتر ميامي منذ بداية يونيو 2024 بسبب المشاركة في كوبا أمريكا، ثم زادت مدة غيابه بسبب الإصابة، ليكون البرغوث قد غاب عن فريق ولاية فلوريدا في الأيام الـ60 الماضية، وتحديدًا عن 12 مباراة في كل البطولات.

تحديد موعد عودة ميسي إلى المباريات
حسب تصريحات مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني تاتا مارتينو قبل أيام، فإن عودة ميسي إلى مباريات الفريق ستكون في الجولات الأخيرة من الدوري الأمريكي، علمًا بأن موسم المسابقة ينتهي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن وفقًا لمصادر منصة (Usa Today) من المحتمل أن تكون عودة ميسي يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، حينما يستضيف إنتر ميامي نظيره فيلادلفيا يونيون في الجولة الثلاثين من مباريات المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي.

عودة ميسي ستكون بعد التوقف الدولي
مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، لم يستدعِ ميسي إلى التوقف الدولي المقبل، ليمنحه الفرصة كاملة للتعافي، حيث سيخوض منتخب "الألبيسيليسي" مباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام تشيلسي وكولومبيا يومي 6 و10 سبتمبر على التوالي، ومن المرجح أن تكون عودة ميسي بعد نهاية مباريات التوقف الدولي.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي
اعتبرت صفقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، الأغلى والأقوم في تاريخ كرة القدم الأمريكية، حيث أحدثت نقلة نوعية للمسابقة وجعلتها في مصاف الدوريات العالمية، بعد أن زادت نسب المشاهدات التلفزيونية وارتفعت أسعار تذاكر المباريات.

منذ قدومه إلى إنتر ميامي، سجل البرغوث 25 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة من 29 مباراة في كل البطولات، في حين قاد الفريق إلى إحراز أول لقب تاريخه، عندما حصد لقب كأس الدوريات لأندية أمريكا الشمالية العام الماضي 2023.
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موعد عودة ميسي للمباريات

إنتر ميامي

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