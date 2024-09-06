حالته غير مستقرة.. هل تعرض ‏أيمن حسين لنزيف في قلبه ونقل للكويت؟

وعن إصابةِ اللاعب أيمن حسين (رجل المباراة) الذي غاب عن المؤتمرِ الصحفيّ، أوضح: "لا نملك تفاصيلَ عن الإصابةِ كونه تمّ نقله مباشرةً إلى المستشفى بعد نهايةِ المباراة".وذكر العلوم أن الأطباء في الكويت وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة اليوم تبين أن أحد الأضلاع مكسور وتسبب بنزيف داخلي وتم منحه قنينتين ونصف القنينة من الدم دون فائدة، على حد قوله.تفوق منتخب العراق بهدف من دون رد على ضيفه منتخب عمان في البصرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.مَن تابع منتخب العراق في بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر؛ يعرف أن أسلوب لعب مدربه الإسباني خيسوس كاساس قائم على فكرة الاعتماد على قوة مهاجمه أيمن حسين في ضربات الرأس والألعاب الهوائية.أيمن حسين سجّل في بطولة كأس آسيا 3 أهداف بالرأس أكثر من أي لاعب آخر، وحتى عندما انضم إلى منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، سعى العراقيون لاستغلال هذه النقطة، وبالفعل سجل أيضًا هدفًا رأسيًا أمام الأرجنتين متفوقًا على نيكولاس أوتاميندي.مرة أخرى يسجل أيمن حسين هدفًا بالرأس إثر ركلة ركنية نفذها علي جاسم بعد مرور 13 دقيقة من بداية المباراة، ويمكن وصفه الآن بأنه أخطر مهاجم عربي فيما يتعلق بضربات الرأس في عام 2024 بهذه الأرقام الكبيرة، مستغلًا بنيانه وقدرته على الارتقاء.لم يستحوذ المنتخب العراقي على الكرة كما ينبغي، وصنع 6 فرص للتسجيل مقابل 8 فرص لمنتخب عمان؛ لكن الفارق أن منتخب العراق استفاد من نقطة قوته وطريقته المعروفة مع مدربه عكس منتخب عمان.وسدد أيمن حسين 5 تسديدات، وهي المرة الأولى التي يصوب فيها 5 تسديدات على الأقل في مباراة في تصفيات كأس العالم منذ مواجهة الإمارات في 24 مارس 2022 (5 تسديدات).ولمعرفة مدى تأثير أيمن حسين على منتخب العراق فالأهداف المتوقعة للعراق اليوم بلغت 0:67 هدف فقط، منها 0:63 لأيمن حسين بمفرده.