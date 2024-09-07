كاساس يستقر على بديل أيمن حسين لمباراة الكويت.. من هو؟

ونجح أيمن حسين في قيادة المنتخب العراقي إلى الفوز على عمان بهدف نظيف، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة (13) من كرة رأسية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدولي بحضور لامس الـ64 ألف متفرج.وبحسب winwin، فان مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، بدأ يجهز بديلاً لأيمن حسين لمباراة الكويت، حيث وقع اختياره على المهاجم علي الحمادي، ليبدأ من الدقيقة الأولى أمام الكويت، خصوصًا أن التوقعات تشير إلى غياب حسين لفترة ليست بالقصيرة.وكاساس وبرغم اعتماده الكبير على أيمن حسين، لكنه لا يريد المجازفة بحياة اللاعب وإشراكه في مباراة الكويت، حتى وإن سمحت الفحوص الطبية بمشاركته في المباراة المقبلة، كما ان اللاعب مهند علي أيضًا سيكون في وضع الاستعداد كونه سيدخل ضمن خطط كاساس.وفي وقت سابق، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم الناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد الموسوي في بيان: "إن حالة اللاعب أيمن حسين تحسنت واستقرت، بعد تعرضه لإصابة قوية في بداية مباراة أمس، نقل على إثرها إلى المستشفى في بعد نهاية مباراة العراق وعمان، حيث اتضح فيما بعد تعرضه إلى كدمة في الصدر أدت إلى نزيف داخلي تطلب تدخلًا جراحيًّا".وأضاف: "اللاعب أيمن حسين تمّ نقله إلى الكويت لغرض استكمال العلاج برفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمام بالغ الحالة الصحية للاعب بشكل مستمر، من خلال وجودهما المباشر مع الفريق الطبي في إحدى مستشفيات الكويت".وأكمل قائلاً: "من المؤمل أن يتواصل الفحص اليوم الجمعة ليتم بعدها الوقوف على درجة تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وتحديد الوقت المناسب لعودته إلى الملاعب".وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وعلى استاد جابر الأحمد الدولي.