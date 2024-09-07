بفعالية تنس الطاولة.. اللاعبة نجلة عماد تتأهل لنهائي بارالمبياد باريس 2024

اللجنة البارالمبية العراقية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللاعبة نجلة عماد حققت الفوز الكبير على نظيرتها الروسية "ماليك الييفابثلاثة" بثلاثة اشواط مقابل شوط بعد ان تقدمت الروسية بالشوط الاول، الا ان لاعبتنا نجلة عماد تمكنت من تحقيق الفوز في الاشواط الثلاثة التالية لتحقق الفوز بنتيجة المباراة".وأضاف البيان أن "هذا الفوز سيمكن اللاعبة نجلة عماد من المنافسة على الوسام الذهبي لمسابقة تنس الطاولة ضمن بطولة بارالمبياد باريس (2024)".يشار الى ان لاعبة تنس الطاولة العراقية "نجلة عماد" تأهلت الى المربع الذهبي بعد تغلبها على نظيرتها الفرنسية "كايلود مورغان" صاحبة الارض والجمهور في منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.في بداية مشوارها برياضة كرة الطاولة، حذّر المقرّبون من نجلاء عماد من أن الإعاقة سترهقها وتحبط آمالها، لكن الشابة العراقية الناجية من تفجير حرمها من ساقيها وذراعها أصرّت على ملاحقة طموحها وباتت تأمل بإحراز ميدالية ذهبية، في الألعاب البارالمبية في باريس.