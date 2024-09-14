وكان
وهاب الطائي
أدلى بتصريحات تلفزيونية "خطيرة" بحق الدولي الجزائري السابق، حيث قال، "كان يبحث عن أمور غريبة في الليل (ملاهي ليلية) وقد غادر العراق
دون إعلامنا". بالإضافة الى ان مصادر من داخل نادي
الشرطة ذكرت: "إدارة نادي
الشرطة فوجئت بعدم وجود المحترف الجزائري جمال بلعمري في غرفة إقامته بفندق (أوروك)، المخصص للاعبي نادي
الشرطة في العاصمة بغداد".
وأضافت: "سبق أن طلب اللاعب جواز السفر الخاص به من أجل تحويل الأموال إلى العملة العراقية، خصوصًا أن عمليات تحويل العملة تتطلب وثائق ثبوتية".
وأوضحت المصادر: "اللاعب وبعدما أخذ جواز السفر الخاص به، غادر الغرفة وعندما عاد إليه أعضاء الهيئة الإدارية لم يجدوه في غرفته، ليتضح فيما بعد بأن اللاعب غادر الأراضي العراقية
متوجهًا إلى مصر"، مبينة: "اللاعب لم يبدِ ارتياحه في نادي
الشرطة، وكان
يتذمر طيلة فترة وجوده مع النادي من دون معرفة الأسباب".
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة بدأت من معسكر مصر، عندما اصطدم مع مدرب
اللياقة البدنية في النادي العراقي حيدر
عبد القادر، لأن التدريبات كانت قاسية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وبسبب تلك التدريبات، أصبح
لدى بلعمري شد في العضلة الخلفية، ومن هنا بدأ يتذمر اللاعب ولم تعجبه الأجواء داخل نادي
الشرطة".
وأكملت بالقول: "اللاعب بعد عودة الفريق إلى بغداد، أبلغ الإدارة بأن غرفته في الفندق غير جيدة، مطالبًا بتغييرها وبعدها طلب منهم التنزه في شوارع بغداد
ليلًا، حيث سأل المقربين منه عن أماكن ترفيهية وعن نادٍ ليلي (night club) قريب من مقر إقامة النادي، وهذه الأمور جميعها وصلت إلى إدارة نادي
الشرطة التي سجلت مجموعة ملاحظات على اللاعب"، بحسب winwin.
بلعمري يرد بخطوة أولى في انتظار باقي التفاصيل
وسارع نجم نادي
مولودية الجزائر في الرد على كل هذه الاتهامات التي صنفها في خانة محاولة تشويه سمعته كلاعب محترف، من خلال نشر قصص قصيرة على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر.
وكتب نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق، قائلًا: "لعبت في ثلاث قارات وفي أكبر الأندية لمدة 10 سنوات، ولم يتهموني بما صرح به مشرف النادي بعد بقائي لمدة 24 ساعة فقط"، وأتابع: "سأتوقف هنا احترمًا للشعب العراقي الحبيب وجمهور نادي
الشرطة الذين قابلوني بكل حب واحترام".
ولم يتوقف بلعمري عند ذلك الحد، ونشر أيضًا فيديو من داخل غرفته بمقر إقامته في بغداد
يظهر فيه صوت ضوضاء عالية جدًّا بسبب أشغال بناء، وكتب معلقًا: "الساعة السابعة صباحًا من غرفة لاعب محترف، أما باقي تصريحاتك الصبيانية والتهريجية لتضليل الجمهور سأرد عليها لاحقًا صوتًا وصورة". وتابع: "سيتم الرد على التصريحات التهريجية والصبيانية عبر قناة تلفزيونية عربية ويتم توضيح كل شيء".
وأكدت مصادر مقربة من محيط الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، أن الأخير لن يسكت وسيقوم برد الاعتبار لنفسه بعد كل الاتهامات التي طالته، خاصة أنّه لم يسبق له طوال مسيرته الكروية أن عاش مثل هذه الوضعية الغريبة.