وهاب أدلى بتصريحات تلفزيونية "خطيرة" بحق الدولي الجزائري السابق، حيث قال، "كان يبحث عن أمور غريبة في الليل (ملاهي ليلية) وقد غادر دون إعلامنا". بالإضافة الى ان مصادر من داخل الشرطة ذكرت: "إدارة الشرطة فوجئت بعدم وجود المحترف الجزائري جمال بلعمري في غرفة إقامته بفندق (أوروك)، المخصص للاعبي الشرطة في العاصمة بغداد".وأضافت: "سبق أن طلب اللاعب جواز السفر الخاص به من أجل تحويل الأموال إلى العملة العراقية، خصوصًا أن عمليات تحويل العملة تتطلب وثائق ثبوتية".وأوضحت المصادر: "اللاعب وبعدما أخذ جواز السفر الخاص به، غادر الغرفة وعندما عاد إليه أعضاء الهيئة الإدارية لم يجدوه في غرفته، ليتضح فيما بعد بأن اللاعب غادر الأراضي متوجهًا إلى مصر"، مبينة: "اللاعب لم يبدِ ارتياحه في الشرطة، يتذمر طيلة فترة وجوده مع النادي من دون معرفة الأسباب".وأشارت المصادر إلى أن المشكلة بدأت من معسكر مصر، عندما اصطدم مع اللياقة البدنية في النادي العراقي عبد القادر، لأن التدريبات كانت قاسية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وبسبب تلك التدريبات، لدى بلعمري شد في العضلة الخلفية، ومن هنا بدأ يتذمر اللاعب ولم تعجبه الأجواء داخل الشرطة".وأكملت بالقول: "اللاعب بعد عودة الفريق إلى بغداد، أبلغ الإدارة بأن غرفته في الفندق غير جيدة، مطالبًا بتغييرها وبعدها طلب منهم التنزه في شوارع ليلًا، حيث سأل المقربين منه عن أماكن ترفيهية وعن نادٍ ليلي (night club) قريب من مقر إقامة النادي، وهذه الأمور جميعها وصلت إلى إدارة الشرطة التي سجلت مجموعة ملاحظات على اللاعب"، بحسب winwin.وسارع نجم مولودية الجزائر في الرد على كل هذه الاتهامات التي صنفها في خانة محاولة تشويه سمعته كلاعب محترف، من خلال نشر قصص قصيرة على حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر.وكتب نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق، قائلًا: "لعبت في ثلاث قارات وفي أكبر الأندية لمدة 10 سنوات، ولم يتهموني بما صرح به مشرف النادي بعد بقائي لمدة 24 ساعة فقط"، وأتابع: "سأتوقف هنا احترمًا للشعب العراقي الحبيب وجمهور الشرطة الذين قابلوني بكل حب واحترام".ولم يتوقف بلعمري عند ذلك الحد، ونشر أيضًا فيديو من داخل غرفته بمقر إقامته في يظهر فيه صوت ضوضاء عالية جدًّا بسبب أشغال بناء، وكتب معلقًا: "الساعة السابعة صباحًا من غرفة لاعب محترف، أما باقي تصريحاتك الصبيانية والتهريجية لتضليل الجمهور سأرد عليها لاحقًا صوتًا وصورة". وتابع: "سيتم الرد على التصريحات التهريجية والصبيانية عبر قناة تلفزيونية عربية ويتم توضيح كل شيء".وأكدت مصادر مقربة من محيط الدولي الجزائري السابق، جمال بلعمري، أن الأخير لن يسكت وسيقوم برد الاعتبار لنفسه بعد كل الاتهامات التي طالته، خاصة أنّه لم يسبق له طوال مسيرته الكروية أن عاش مثل هذه الوضعية الغريبة.