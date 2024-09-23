لسد ثغرة شتيغن.. 10 حراس مرمى تحت أنظار برشلونة

وكان أندريه شتيجن حارس مرمى برشلونة قد تعرض الى تمزق في الوتر الرضفي، ومن المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم الجاري.ويدرس نادي برشلونة، الخيارات المتاحة في الموسم الحالي، من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض الألماني تير شتيجن.وأشارت الصحيفة إلى أن حارس ريال السابق، دون ناد، بالإضافة إلى جوردي ماسيب، الذي أنهى عقده مع بلد الوليد، وكان بديلا في برشلونة بين عامي 2014 و2017.وأوضحت "هناك أيضا إدجار باديا الذي لديه خبرة في الليجا، وبدأ الموسم مع إلتشي، لكن الأخير فسخ عقده في الأخير من الميركاتو، بالإضافة إلى حيري بافلينكا الحارس السابق لبريمن الذي فشل في الانتقال للدوري السعودي".ويعد لوريس كاريوس، الحارس السابق لليفربول ونيوكاسل أيضا دون ناد، كما أن فاكليك الحارس السابق للباسيتي الإسباني، متاح مجانا هذا الموسم.ولا يرتبط إتريت بيريشا الحارس السابق لإمبولي بأي فريق، بالإضافة إلى كوبيك الذي ظل لسنوات بديلا منتظما في أوجسبورج، ويمتلك خبرة دولية مع منتخب التشيك.وهناك أيضا لوتيلييه الحارس البديل لباريس في المواسم الأربعة الأخيرة، بالإضافة إلى كوستاس لامبرو الذي لديه خبرة طويلة في مع فينورد وأياكس.