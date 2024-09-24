الليجا تمنح برشلونة مدة محددة للتعاقد مع بديل شتيجن

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يملك برشلونة 30 يومًا فقط للتعاقد مع بديل لتير شتيجن استنادًا إلى المادة 77 من قوانين "الليجا".وأوضحت الصحيفة أنه يمكن استغلال ذلك لضم حارس أو لاعب آخر في أي مركز، دون الحاجة إلى انتظار فتح باب الانتقالات الشتوية.وأشارت إلى أن برشلونة سيحصل أيضا على استثناء عند ضم اللاعب الجديد بسبب المادة 77، رغم أن النادي تجاوز حد الرواتب الذي وضعته الليجا.وأفادت بأن آخر موعد لاستغلال هذه الميزة سيكون في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإذا لم يستفد البارسا من الاستثناء سينتظر حتى الميركاتو الشتوي لإبرام أي صفقة جديدة وستطبق عليه الشروط المالية لقانون اللعب المالي النظيف.وسبق أن استغل برشلونة المادة 77 من أجل التعاقد مع بدلاء لرونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن هذا الموسم، وأيضًا مع في الموسم الماضي.ويستطيع برشلونة استغلال 80% من راتب تير شتيجن من أجل التوقيع مع صفقة جديدة.