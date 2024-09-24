الليجا تمنح برشلونة مدة محددة للتعاقد مع بديل شتيجن

بعد التصعيد الأخير.. الاتحاد اللبناني لكرة القدم يصدر بيانا بشأن البطولات المحلية
09:48 | 2024-09-24
أيمن حسين يبدأ رحلة التعافي ويخفض مستويات الإحباط لدى كاساس
06:56 | 2024-09-24
لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟
05:51 | 2024-09-24
تصفيات كأس آسيا.. عماد محمد: جئنا الى تايلاند من أجل التأهل
04:56 | 2024-09-24
الليلية.. ريال مدريد يتسلح بأرقامه القياسية فى مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
04:50 | 2024-09-24
عودة المغتربين إلى دوري نجوم العراق.. ما فائدة الهجرة العكسية؟
04:40 | 2024-09-24