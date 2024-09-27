دوري نجوم العراق.. 4 مباريات في الجولة الثانية اليوم

وسيضيف ملعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف لقاء فريق القوة الجوية مع القادم من الجنوب البصري في امتحان صعب للصقور الطامح للتعويض، بينما يشهد ملعب الأولمبي في نفس التوقيت مباراة فريق أمام متحديه الكهرباء.وسيحل فريق ضيفاً على بملعبه في الساعة الثامنة مساءً في ديربي الفرات الأوسط، بينما سيضيف ملعب بنفس التوقيت ديربي الشمال الذي يجمع بنظيره أربيل.يشار الى أن منافسات الجولة الثانية كانت قد انطلقت يوم أمس الخميس وأسفرت نتائجها عن فوز الشرطة على بسداسية نظيفة، وفوز النفط على بهدفين دون رد، والزوراء على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل زاخو مع نوروز بهدف لكل منهما.