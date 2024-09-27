دوري نجوم العراق.. 4 مباريات في الجولة الثانية اليوم

العراق يتغلب على الفلبين بتصفيات كأس آسيا للشباب
06:26 | 2024-09-27
"اسود الرافدين" تقول كلمتها في بطولة العالم لكمال الأجسام.. إليك النتائج المتحققة
05:20 | 2024-09-27
"وجه شيطاني" داخل منزل رونالدو.. ما القصة؟
04:58 | 2024-09-27
أعلى فوز مسجل بتاريخ العراق.. عماد محمد يسكر رقم راضي شنيشل وعدنان رجال
04:20 | 2024-09-27
13 يوماً على مباراة العراق وفلسطين في البصرة.. اجتماعات واستعدادات متواصلة (صور)
04:05 | 2024-09-27
تصفيات كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة الفلبين
04:00 | 2024-09-27