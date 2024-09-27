"اسود الرافدين" تقول كلمتها في بطولة العالم لكمال الأجسام.. إليك النتائج المتحققة

حيث حصل البطل العالمي عمر رياض على المركز الثالث في بعمر فوق 45 عاما كلاسيك يوم الثلاثاء الماضي 24 أيلول/ سبتمبر 2024، وفي نفسه حصد البطل العالمي جمال فضية للشباب.والانجاز الأبرز الذي حدث يوم الثلاثاء ايضاً، هو حصول بطل العالم علي الاكبر على المركز الاول في لفئة الشباب. فيما حصل على مركزين في وزن واحد بفئة الكلاسك بدي بلدنك (البطل عادل المركز الثاني، البطل حيدر المركز الثالث).وفي التالي (يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر 2024)، حصل على الذهبية الثانية في كانت من نصيب بطل العالم للشباب بدي بلدنك منتظر محمود. كما حصل للعراق على فضية كانت من نصيب العالمي المخضرم زهير على فئة الماسترز فوق الـ50 عام.والأربعاء ايضاً، حصل البطل العالمي حيدر جهاد على المركز الثاني في والبطل العالمي هاشم على المركز الرابع بفئة الماسترز فوق 50 عام، وحصل ايضاً البطل العالمي ضرغام البهادلي على فضية وزن 60 كغم في بطولة العالم، بالإضافة الى حصول البطل العالمي جابر على برونزية العالم على وزن 65 كغم، وحصول البطل العالمي سجاد فلاح على المركز الخامس في على وزن 70 كغم.وحصل البطل كرار الرحيماوي على المركز الثاني في على وزن 85 كغم، والبطل العالمي على المركز الخامس على الوزن الثقيل في على الوزن الثقيل.أما أمس الخميس 26 أيلول/ سبتمبر 2024، فقد افتتح بذهبية حصل عليها البطل منتظر محمود ليحقق لقب بطل ابطال العالم اوفر اول الكلاسيك فيزيك للشباب، وكذلك المركز الخامس حصل عليه البطل علي الواسطي على فئة كلاسيك فيزيك شباب العالم. كما أحرز العالمي حيدر جهاد من جديد فضية العالم بفئة الكلاسيك فيزيك ماسترز فوق 50 عام.والبطل العالمي حابر أحرز برونزية الكلاسيك فيزيك للرجال الطول تحت 169سم في بطولة العالم، وحصل البطل العالمي على المركز الثالث في على فئة كلاسيك فيزيك الطول 180+، بالإضافة الى حصول البطل العالمي حسنين هاشم على المركز الخامس في على فئة الفيزيك 186 سم متقدمين، وحصول البطل مصطفى علاء على المركز الخامس بفئة الماسكولر فيزيك متقدمين في . فيما حصل على المركز الثاني فرقياً في لفئة الشباب.هذه النتائج تعكس التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة العراقية على الصعيد الدولي، ويعزز حضور الشباب العراقي في المحافل الرياضية العالمية.