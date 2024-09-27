"اسود الرافدين" تقول كلمتها في بطولة العالم لكمال الأجسام.. إليك النتائج المتحققة

حيث حصل البطل العالمي عمر رياض على المركز الثالث في بطولة العالم
بعمر فوق 45 عاما كلاسيك يوم الثلاثاء الماضي 24 أيلول/ سبتمبر 2024، وفي اليوم
نفسه حصد البطل العالمي محمد
جمال فضية بطولة العالم
للشباب.
والانجاز الأبرز الذي حدث يوم الثلاثاء ايضاً، هو حصول بطل العالم علي الاكبر على المركز الاول في بطولة العالم
لفئة الشباب. فيما حصل العراق
على مركزين في وزن واحد بفئة الكلاسك بدي بلدنك (البطل سالم
عادل المركز الثاني، البطل حيدر حسين
المركز الثالث).
وفي اليوم
التالي (يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر 2024)، حصل العراق
على الذهبية الثانية في بطولة العالم
كانت من نصيب بطل العالم للشباب بدي بلدنك منتظر محمود. كما حصل للعراق على فضية كانت من نصيب العالمي المخضرم زهير كاظم
على فئة الماسترز فوق الـ50 عام.
والأربعاء ايضاً، حصل البطل العالمي حيدر جهاد على المركز الثاني في بطولة العالم
والبطل العالمي احمد
هاشم على المركز الرابع بطولة العالم
بفئة الماسترز فوق 50 عام، وحصل ايضاً البطل العالمي ضرغام البهادلي على فضية وزن 60 كغم في بطولة العالم، بالإضافة الى حصول البطل العالمي احمد محمد
جابر على برونزية العالم على وزن 65 كغم، وحصول البطل العالمي سجاد فلاح على المركز الخامس في بطولة العالم
على وزن 70 كغم.
وحصل البطل كرار الرحيماوي على المركز الثاني في بطولة العالم
على وزن 85 كغم، والبطل العالمي حسين راضي
على المركز الخامس على الوزن الثقيل في بطولة العالم
على الوزن الثقيل.
أما أمس الخميس 26 أيلول/ سبتمبر 2024، فقد افتتح بذهبية حصل عليها البطل منتظر محمود ليحقق لقب بطل ابطال العالم اوفر اول الكلاسيك فيزيك للشباب، وكذلك المركز الخامس حصل عليه البطل علي الواسطي على فئة كلاسيك فيزيك شباب العالم. كما أحرز العالمي حيدر جهاد من جديد فضية العالم بفئة الكلاسيك فيزيك ماسترز فوق 50 عام.
والبطل العالمي احمد محمد
حابر أحرز برونزية الكلاسيك فيزيك للرجال الطول تحت 169سم في بطولة العالم، وحصل البطل العالمي احمد عبد الستار
على المركز الثالث في بطولة العالم
على فئة كلاسيك فيزيك الطول 180+، بالإضافة الى حصول البطل العالمي حسنين هاشم على المركز الخامس في بطولة العالم
على فئة الفيزيك 186 سم متقدمين، وحصول البطل مصطفى علاء على المركز الخامس بفئة الماسكولر فيزيك متقدمين في بطولة العالم
. فيما حصل العراق
على المركز الثاني فرقياً في بطولة العالم
لفئة الشباب.
هذه النتائج تعكس التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة العراقية على الصعيد الدولي، ويعزز حضور الشباب العراقي في المحافل الرياضية العالمية.