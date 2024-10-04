"فيفا" يرد على طلب فلسطين بشأن إيقاف منتخب الكيان الصهيوني

وذكر "فيفا" في بيان أنه سيبدأ تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره.وأوضح أن التحقيق الأول سيركز على اتهامات "التمييز" التي وجهها الفلسطيني، والثاني على "إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أنّ مقرّها في الأراضي الفلسطينية".بدوره، قال الفلسطيني لكرة القدم في بيان إنه "يرحب بقرار مجلس "فيفا" بإحالة التقييم القانوني الخاص إلى الهيئات القضائية المختصة".ووفقا لبيان الفلسطيني، قتل على الأقل 92 لاعبا فلسطينيا غير محترف في الحرب فيما تدمرت بنية تحتية لكرة القدم وتوقفت مسابقات الدوري واضطر المنتخب إلى خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم خارج أراضيه.وأوضح أنه يريد أن يتخذ "فيفا" "العقوبات المناسبة" بحق الفرق الإسرائيلية بينها المنتخب والأندية.وكان الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب وقف إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، ورفض الإسرائيلي هذه الاتهامات، في حين أمر "فيفا" بإجراء تقييم قانوني.كما رفض رئيس الـ"فيفا" السويسري جاني إنفانتينو في الكونغرس الـ74 للاتحاد الدولي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، عرض الطلب المقدم من الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت.ورأى آنذاك إنفانتينو أن أي عقوبات يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.