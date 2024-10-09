ميسي ورونالدو وصلاح الأبرز.. 10 نجوم "أحرار" في صيف 2025

ويأتي ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وقائد إنتر ميامي الأمريكي، على رأس هؤلاء اللاعبين، بعد أن وقع عقدا لمدة موسمين مع فريقه الحالي، ينتهي في صيف العام الجديد 2025.وعلى الأرجح، سيُجدد ليو ميسي عقده مع فريق إنتر ميامي، ليبقى بين صفوفه خلال الفترة المقبلة وحتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بدلا من الانتقال إلى ناد آخر مستقبلا.وينطبق الأمر ذاته على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي، لكن تقارير تؤكد أنه جدد عقده بالفعل لمدة إضافية بينما لم يُعلن "العالمي" بشكل رسمي حتى الآن.*ماذا ينتظر محمد صلاح؟يتصدر مستقبل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات عشاق كرة القدم أيضا، بدرجة لا تقل عن ميسي ورونالدو، خاصة وأن عقده مع فريقه الحالي ينتهي في صيف 2025 هو الآخر.وتشير كافة التقارير الواردة من إنجلترا، إلى أن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح بشأن التجديد "وصلت إلى طريق مسدود"، وسط أنباء عن وجود عرض "مغر" من الدوري السعودي دون الكشف عن هوية النادي أو تفاصيله المادية.وبخلاف صلاح، يواجه ليفربول خطر خسارة اثنين من نجومه، وهما المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، وإن كانت أغلب التقارير تؤكد اقتراب الأخير من ريال مدريد الإسباني.وبالحديث عن "الملكي"، ينتهي عقد الثنائي المكون من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب خط الوسط، وزميله الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي مع الفريق مع ختام منافسات الموسم الحالي.وفي إنجلترا، يواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في آخر 4 سنوات، خطر خسارة جهود لاعبه البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين مجانا عقب نهاية الموسم الحالي.وفي بلاد مهد كرة القدم أيضا، ينتهي عقد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسط أنباء عن وجود عرض سعودي أيضا، وهناك لا تبدو الرؤية واضحة بالنسبة للبرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق الهلال.