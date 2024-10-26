الاتفاق تم.. رينارد يعود الى السعودية خلال ساعات

وأعلن الاتحاد السعودي، الخميس الماضي، رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني من المنتخب، بعد تراجع نتائجه في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وجمع المنتخب 5 نقاط فقط من أول 4 مباريات في الدور الحاسم من التصفيات، إذ حقق فوزًا وحيدًا خارج أرضه، بينما خسر مرتين وتعادل مرة على أرضه، مما أثار الشكوك حول قدرة مانشيني على قيادة للتأهل للمونديال.وأنهى مانشيني، رحلة بدأت في آب 2023 مع المنتخب السعودي، لم تشهد الفوز بأي ألقاب، بينما كان توديع كأس أمم آسيا التي أقيمت في قطر، أبرز المحطات.وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن الاتحاد فتح خطوط الاتصال مع رينارد للتفاوض حول عودته.ويبدو أن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي، فيما يستعد الاتحاد للإعلان عن تعيين المدرب الفرنسي رسميًا خلال الساعات المقبلة.وسبق لرينارد، قيادة المنتخب في الفترة بين تموز 2019 وآذار 2023، فيما كان الإنجاز الأبرز في ولايته، التأهل لكأس العالم 2022، وتحقيق فوز مفاجئ على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يصبح التانجو بطلًا للمونديال.وترك رينارد، قيادة الأخضر، من أجل منتخب فرنسا للسيدات، فيما استقال بعد الإخفاق في دورة الألعاب الأولمبية 2024.