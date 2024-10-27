كاساس يجري اتصالين هاتفيين مع أيمن حسين ودوسكي.. ماذا دار بينهم؟

winwin.

ويواصل خيسوس كاساس متابعة لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على استعداداتهم للجولتين المقبلتين من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.ومدرب المنتخب خيسوس كاساس أجرى اتصالاً هاتفياً بلاعب الخور القطري وهداف المنتخب أيمن حسين، بعدما شاهده وهو يتعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام أم صلال ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر، إذ أكد حسين بأن الإصابة طفيفة ولا تدعو للقلق إطلاقاً لأنها كانت عبارة عن شد خفيف وأوضح لكاساس بأنه جاهز لخوض المباريات المتبقية مع فريقه قبل التوجه إلى والاستعداد لمباريات التصفيات.كما ان كاساس أجرى اتصالاً أيضاً بلاعب سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي، إذ لم يشارك اللاعب في مباراة فريقه أمام نادي سلوفان ليبيريتس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري التشيكي الممتاز، حيث أثار هذا الأمر قلق كاساس، ليجري اتصالاً باللاعب الذي أكد بدوره بأنه شعر بألم بسيط في الكاحل خلال عمليات الإحماء ولكنه أكد أيضاً للمدرب الإسباني بأن الإصابة ليست خطيرة وأنه قرر عدم خوض المباراة كي يكون جاهزاً لقادم المباريات، بحسبوأيمن حسين وميرخاس دوسكي، يعدان من بين أهم اللاعبين لدى المدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي يريد أن يكونا في أتم الجاهزية لمواجهتي الأردن وعمان المقبلتين، خصوصاً أن المنتخب سيعول على العناصر البارزة في الفريق من أجل استثمار عاملي الأرض والجمهور والخروج بنتيجة إيجابية، إذ يعمل كاساس على الجانب النفسي للاعبين بشكل كبير كي يكونوا في يومهم لأن المباراتين المقبلتين قد تحسمان بشكل كبير المتأهلين من المجموعة الثانية من التصفيات.ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي، نظيره الأردني في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في ملعب البصرة الدولي، بينما سيلاقي نظيره العماني في التاسع عشر من الشهر ذاته في مسقط وذلك ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الأردني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن الذي يمتلك الرصيد ذاته، ثم يأتي المنتخب العماني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن منتخب الكويت صاحب المركز الخامس، فيما يتذيل المنتخب الفلسطيني المجموعة برصيد نقطتين فقط.