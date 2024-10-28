جائزة الكرة الذهبية.. صدمة ثانية لريال مدريد بعد صدمة فينيسيوس

فبحسب صحيفة "آس"، لن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، بجائزة مدرب العام.وتعد هذه صدمات الملكي، بعد ما حدث للبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أشارت بعض التقارير إلى عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وذهابها إلى رودري، نجم إسبانيا ومانشستر سيتي.وكان أنشيلوتي قد قاد الميرينجي للفوز بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.وترددت أنباء عن عدم سفر فينيسيوس لباريس، من أجل حضور الحفل، وكذلك عدم سفر أي عنصر من مدريد، اعتراضا على اختيارات الجوائز.يُذكر أن المرشحين لجائزة أفضل مدرب هم:تشابي ألونسو (باير ليفركوزن).كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد).لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا).بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).