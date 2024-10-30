لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو "حيدر سلطان"؟

وكان سلطان
(16 عامًا) مرشحًا لتمثيل العراق
في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 17 عامًا في السعودية 2025، لكن المدرب لم يستدعه في نهاية المطاف.
مدرب منتخب العراق
للناشئين أحمد كاظم، قد استدعى أكثر من 15 لاعبًا مغتربًا، وكان من بين هؤلاء اللاعبين المهاجم حيدر سلطان
لاعب نادي غوتنبرغ السويدي، إذ كان اللاعب في معسكرين مع منتخب الناشئين العراقي، والمدرب طالب
بإكمال أوراق اللاعب كي يمثل "أسود الرافدين" في المستقبل.
وسرّع الاتحاد العراقي
إجراءاته وقام بالفعل بإكمال أوراق اللاعب، من خلال لجنة
المغتربين في الاتحاد، وبعدها قرر المدرب توجيه دعوة للاعب ليكون في بطولة
غرب آسيا السابقة بالأردن، والتي كانت بمثابة بطولة
تحضيرية للمنتخب العراقي
للناشئين قبل الدخول في التصفيات.
وقبل سفر اللاعب حيدر سلطان
إلى العاصمة الأردنية عمان بيوم واحد، تواصل المدرب أحمد كاظم مع والد اللاعب وأخبره بأن حيدر مستبعد من القائمة، هنا شعر اللاعب ووالده بصدمة كبيرة، إذ تساءل والد اللاعب عن أسباب الاستبعاد، ليرد المدرب أحمد كاظم قائلًا بأن حيدر سلطان
غير جاهز بدنيًّا وفنيًّا، بحسب winwin.
حيدر سلطان يختار السويد بدلًا من منتخب العراق
كما ان والد اللاعب الشاب تقبل الموضوع وأبلغ المدرب عن إمكانية حاجته لخدمات اللاعب في المستقبل، كون سلطان
مطلوبًا في منتخب السويد للناشئين، لكن الأولوية ستكون للعراق، ليرد المدرب أحمد كاظم بأنه ليس بحاجة إلى خدماته الآن ولا في وقت لاحق.
اللاعب اختار تمثيل السويد للناشئين مرغمًا، لأنه لم يعد لديه مكان لدى تشكيلة المدرب أحمد كاظم، وبالفعل تم استدعاؤه بشكل رسمي لقائمة الفريق، حيث يلعب سلطان
حاليًّا لمنتخب السويد تحت 17 عامًا، رفقة اللاعبين أحمد سعيد وريان ديمرسي.
أبلغ اللاعب حيدر سلطان
والده والاتحاد العراقي
بأنه جاهز حاليًّا ومستعد لتمثيل منتخبات بلاده، وهو يشجع "أسود الرافدين" منذ الطفولة، ويحلم بالوصول إلى المنتخب الأول مستقبلًا.
وكان منتخب العراق
للناشئين قد أخفق في التأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا، بعدما خسر في الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوزبكستان بنتيجة 1-0.