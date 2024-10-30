Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال شخصين ارتكبا جريمة قتل في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو "حيدر سلطان"؟

رياضة

2024-10-30 | 04:17
لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو &quot;حيدر سلطان&quot;؟
3,838 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قرر اللاعب الشاب حيدر سلطان تمثيل منتخب السويد للناشئين (تحت 17 عامًا)، على الرغم من رغبته الشديدة في تمثيل منتخب العراق لكرة القدم.

وكان سلطان (16 عامًا) مرشحًا لتمثيل العراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 17 عامًا في السعودية 2025، لكن المدرب لم يستدعه في نهاية المطاف.

مدرب منتخب العراق للناشئين أحمد كاظم، قد استدعى أكثر من 15 لاعبًا مغتربًا، وكان من بين هؤلاء اللاعبين المهاجم حيدر سلطان لاعب نادي غوتنبرغ السويدي، إذ كان اللاعب في معسكرين مع منتخب الناشئين العراقي، والمدرب طالب بإكمال أوراق اللاعب كي يمثل "أسود الرافدين" في المستقبل.

وسرّع الاتحاد العراقي إجراءاته وقام بالفعل بإكمال أوراق اللاعب، من خلال لجنة المغتربين في الاتحاد، وبعدها قرر المدرب توجيه دعوة للاعب ليكون في بطولة غرب آسيا السابقة بالأردن، والتي كانت بمثابة بطولة تحضيرية للمنتخب العراقي للناشئين قبل الدخول في التصفيات.

وقبل سفر اللاعب حيدر سلطان إلى العاصمة الأردنية عمان بيوم واحد، تواصل المدرب أحمد كاظم مع والد اللاعب وأخبره بأن حيدر مستبعد من القائمة، هنا شعر اللاعب ووالده بصدمة كبيرة، إذ تساءل والد اللاعب عن أسباب الاستبعاد، ليرد المدرب أحمد كاظم قائلًا بأن حيدر سلطان غير جاهز بدنيًّا وفنيًّا، بحسب winwin.

حيدر سلطان يختار السويد بدلًا من منتخب العراق
كما ان والد اللاعب الشاب تقبل الموضوع وأبلغ المدرب عن إمكانية حاجته لخدمات اللاعب في المستقبل، كون سلطان مطلوبًا في منتخب السويد للناشئين، لكن الأولوية ستكون للعراق، ليرد المدرب أحمد كاظم بأنه ليس بحاجة إلى خدماته الآن ولا في وقت لاحق.

اللاعب اختار تمثيل السويد للناشئين مرغمًا، لأنه لم يعد لديه مكان لدى تشكيلة المدرب أحمد كاظم، وبالفعل تم استدعاؤه بشكل رسمي لقائمة الفريق، حيث يلعب سلطان حاليًّا لمنتخب السويد تحت 17 عامًا، رفقة اللاعبين أحمد سعيد وريان ديمرسي.

أبلغ اللاعب حيدر سلطان والده والاتحاد العراقي بأنه جاهز حاليًّا ومستعد لتمثيل منتخبات بلاده، وهو يشجع "أسود الرافدين" منذ الطفولة، ويحلم بالوصول إلى المنتخب الأول مستقبلًا.

وكان منتخب العراق للناشئين قد أخفق في التأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا، بعدما خسر في الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوزبكستان بنتيجة 1-0.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

لاعب يمثل السويد على حساب العراق

حيدر سلطان

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أسبوعان على مباراة العراق والأردن في البصرة.. رسالة الى الجماهير
07:44 | 2024-10-30
لاعب ريال مدريد السابق يرفض الانتقال إلى القوة الجوية.. من هو؟
04:04 | 2024-10-30
انتكاسة جديدة تخص نجم مانشستر يونايتد
14:45 | 2024-10-29
اثنان من زملائه تسببوا بخسارته الجائزة.. تطورات جديدة بقضية فينيسيوس والكرة الذهبية
14:01 | 2024-10-29
مدربو البريميرليغ يتعاطفون مع تين هاغ خوفاً من ملاقاة نفس المصير
13:46 | 2024-10-29
تعرف على طاقم تحكيم مباراة العراق وعمان في التصفيات المؤهلة للمونديال
12:48 | 2024-10-29
السومرية نيوز تنشر رابط التقديم والمستمسكات المطلوبة للتعيينات الجديدة
18.46%
12:09 | 2024-10-28
السومرية نيوز تنشر رابط التقديم والمستمسكات المطلوبة للتعيينات الجديدة
12:09 | 2024-10-28
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
Play
18.03%
23:56 | 2024-10-29
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
23:56 | 2024-10-29
خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي.. من هي زوجة حسين فهمي؟
17.16%
11:28 | 2024-10-28
خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي.. من هي زوجة حسين فهمي؟
11:28 | 2024-10-28
استعدوا للأمطار بدءاً من الغد
15.95%
02:36 | 2024-10-29
استعدوا للأمطار بدءاً من الغد
02:36 | 2024-10-29
وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي
15.22%
23:44 | 2024-10-29
وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي
23:44 | 2024-10-29
شركة عربية تستحوذ على 50 بالمئة من مشروع عراقي
15.18%
13:39 | 2024-10-28
شركة عربية تستحوذ على 50 بالمئة من مشروع عراقي
13:39 | 2024-10-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ارتفاع الاسعار يدفع الواسطيين للتوجه نحو "البالة"‎
Play
ارتفاع الاسعار يدفع الواسطيين للتوجه نحو "البالة"‎
04:00 | 2024-10-30
النفايات تغزو شوارع أبو الخصيب وتثير قلق الأهالي‎
Play
النفايات تغزو شوارع أبو الخصيب وتثير قلق الأهالي‎
02:02 | 2024-10-30
الأعلى منذ شهر.. بغداد تبدأ صباحا "دخانيًا" وتقفز في مرتبة مؤشر التلوث عالميًا (فيديو)
Play
الأعلى منذ شهر.. بغداد تبدأ صباحا "دخانيًا" وتقفز في مرتبة مؤشر التلوث عالميًا (فيديو)
01:10 | 2024-10-30
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
Play
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
23:56 | 2024-10-29
البصرة.. حريق بمحطة للغاز في الرميلة الشمالية (فيديو)
Play
البصرة.. حريق بمحطة للغاز في الرميلة الشمالية (فيديو)
16:24 | 2024-10-29
اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق
Play
اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق
15:56 | 2024-10-29
فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎
Play
فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎
14:53 | 2024-10-29
محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل
Play
محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل
09:12 | 2024-10-29
تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!
Play
تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!
07:04 | 2024-10-29
حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!
Play
حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!
06:59 | 2024-10-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.