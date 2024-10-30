لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو "حيدر سلطان"؟

وكان (16 عامًا) مرشحًا لتمثيل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 17 عامًا في السعودية 2025، لكن المدرب لم يستدعه في نهاية المطاف.مدرب منتخب للناشئين أحمد كاظم، قد استدعى أكثر من 15 لاعبًا مغتربًا، وكان من بين هؤلاء اللاعبين المهاجم حيدر لاعب نادي غوتنبرغ السويدي، إذ كان اللاعب في معسكرين مع منتخب الناشئين العراقي، والمدرب بإكمال أوراق اللاعب كي يمثل "أسود الرافدين" في المستقبل.وسرّع الاتحاد إجراءاته وقام بالفعل بإكمال أوراق اللاعب، من خلال المغتربين في الاتحاد، وبعدها قرر المدرب توجيه دعوة للاعب ليكون في غرب آسيا السابقة بالأردن، والتي كانت بمثابة تحضيرية للمنتخب للناشئين قبل الدخول في التصفيات.وقبل سفر اللاعب حيدر إلى العاصمة الأردنية عمان بيوم واحد، تواصل المدرب أحمد كاظم مع والد اللاعب وأخبره بأن حيدر مستبعد من القائمة، هنا شعر اللاعب ووالده بصدمة كبيرة، إذ تساءل والد اللاعب عن أسباب الاستبعاد، ليرد المدرب أحمد كاظم قائلًا بأن حيدر غير جاهز بدنيًّا وفنيًّا، بحسب winwin.كما ان والد اللاعب الشاب تقبل الموضوع وأبلغ المدرب عن إمكانية حاجته لخدمات اللاعب في المستقبل، كون مطلوبًا في منتخب السويد للناشئين، لكن الأولوية ستكون للعراق، ليرد المدرب أحمد كاظم بأنه ليس بحاجة إلى خدماته الآن ولا في وقت لاحق.اللاعب اختار تمثيل السويد للناشئين مرغمًا، لأنه لم يعد لديه مكان لدى تشكيلة المدرب أحمد كاظم، وبالفعل تم استدعاؤه بشكل رسمي لقائمة الفريق، حيث يلعب حاليًّا لمنتخب السويد تحت 17 عامًا، رفقة اللاعبين أحمد سعيد وريان ديمرسي.أبلغ اللاعب حيدر والده والاتحاد بأنه جاهز حاليًّا ومستعد لتمثيل منتخبات بلاده، وهو يشجع "أسود الرافدين" منذ الطفولة، ويحلم بالوصول إلى المنتخب الأول مستقبلًا.وكان منتخب للناشئين قد أخفق في التأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا، بعدما خسر في الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوزبكستان بنتيجة 1-0.